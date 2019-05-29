القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
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الثقافة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:00 ص

مناقشة "بيت الحرير" لـ علاء خالد بمركز الجزويت بالإسكندرية.. اليوم

مناقشة بيت الحرير
نضال ممدوح
dostor.org/2646973

تقام في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "بيت الحرير" للكاتب علاء خالد، ضمن فعاليات برنامج السهرات الرمضانية٬ التي ينظمها مركز الجزويت بالإسكندرية.

يتنقل بطلا الرواية "دولت" الفتاة العشرينية الثورية، و"محسن الحكيم"، الكاتب الخمسيني، بين عدة أماكن تاريخية في مدينة القاهرة، لجوءًا لهذه الروح العتيقة التي تسكنها، بينما يتصاعد، في خلفية مسرح لقاءاتهما، دخان وصراخ حشود "ثورة" تدور في الشوراع بإيقاعات مختلفة، تحت لهيب نشوات وانتكاسات هذه "الثورة"؛ سينفتح جسر هذيْن العمريْن المتباينيْن، سيسمح بتبادل الكثير من المشاعر الطازجة وغير المطروقة وستتناثر، أيضًا، على أرضية مسرح لقاءاتهما، الكثير من الأسئلة التي تخص حياة كل منهما، والحياة في مصر بشكل عام، التي كانت تقف على حافة تحولات كبرى، جعلت "الثورة" تبدو كلغز يصعب فكَّ شفرته حينها. كل الأسئلة التي فجَّرتها هذا الفارق العمْري بين البطليْن، كانت غالبًا بلا إجاباتن لم يدركا، دولت ومحسن، حينها، بأنها كانا يشغلان، بصداقتها الاستثنائية هذه، مساحة صغيرة من أرض هذا المستقبل الغامض الذي لم يظهر بعدُ.

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