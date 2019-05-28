الليلة.. الحفل الشهري للنجم علي الحجار بالساقية

يستقبل مسرح الحكمة التابع لساقية الصاوي في الزمالك٬ الحفل الشهري للمطرب الكبير علي الحجار، وذلك في تمام التاسعة والنصف٬ من مساء اليوم الأربعاء.



ويشدو "الحجار" بباقة من أجمل أغنياته ومنها: عارفة٬ على قد ما حبينا٬ في قلب الليل٬ بنت وولد٬ أعذريني٬ ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا٬ من غير ما تتكلمي٬ عم بطاطا٬ صلينا الفجر فينا٬ بالإضافة إلي باقة من أعذب الأغنيات التي قدمها في الأعمال المسرحية ومنها: ليلة من ألف ليلة٬ زبائن جهنم٬ نوار الخير٬ منين أجيب ناس٬ أولاد الشوارع٬ اثنين في قفة٬ عيال تجنن٬ اللهم إجعله خير٬ رصاصة في القلب٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ سر الهوى٬ يمامة بيضا. وغيرها من تترات أهم وأجمل مسلسلات الدراما المصرية.