رئيس المخابرات العامة يصل إلى القاهرة قادما من ليبيا

وصل اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، منذ قليل، إلى القاهرة بعد زيارة خاطفة إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.



ونقل اللواء عباس كامل تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهود الجيش الليبي.



أطلع المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات العامة على آخر التطورات للوضع في ليبيا، مؤكدا على قوة العلاقات بين مصر وليبيا.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على دعم استقرار دولة ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب.



وأجريت أثناء الزيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات العامة والمشير خليفة حفتر، وتناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار، واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها ودعم جهود الحلول السياسية.