توميتش: الأسماء التي أقتدي بها لا تنتمي لعالم التنس

اعترف برنارد توميتش أن الشخصيات التي يقتدي بها "لا تنتمي لعالم التنس"بعد أن ودع اللاعب الاسترالي بطولة فرنسا المفتوحة اليوم الثلاثاء بالخسارة بنتيجة 6-1 و6-4 و6-1 أمام الأمريكي تايلور فريتز.



وبدا توميتش الذي يحتل المركز 84 عالميا غير مكترث في بعض أوقات المباراة وكان يتحرك بصعوبة للتصدي لضربات إرسال فريتز الذي حسم الفوز في 82 دقيقة فقط.



وفي مؤتمر صحفي مقتضب سئل توميتش عمن يمثل له قدوة ومصدر إلهام من بين أبرز أسماء لاعبي التنس الاستراليين مثل رود ليفر أو كين روزوول أو توني روش.



وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما والذي دخل في خلافات مع الاتحاد الاسترالي للتنس "في الحقيقة أنا لم أشاهدهم.



وبعد الضغط عليه أضاف قائلا "الأسماء التي أقتدي بها لا تنتمي لعالم التنس".



وقال توميتش إنه شعر "بالملل" من التنس في 2017 وهو في نزاع مع اتحاد التنس في بلاده بعد أن أنكر اتهامات أنه وجه تهديدات إلى ليتون هيويت، كابتن فريق استراليا في كأس ديفيز، وأسرته.



وحين سئل عن خطوته التالية في رياضة كان يبدو في وقت من الأوقات أنه يتجه للتألق فيها قال توميتش "ليس لدي أدنى فكرة. لا أعرف وجهتي المقبلة. لا أعرف".



واعترف فريتز أن مواجهة توميتش كانت تحمل بعض الأمور "الغريبة".



وقال "في المجموعة الأولى قدم بعض اللمحات الجيدة لكنه لم يكن يتحرك كثيرا. لهذا شعرت أنني إذا ركزت على هذه النقطة سأفوز".