توني بلير: الدعوة لانتخابات قبل حلّ قضية البريكست "جنون رسمي"

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والزعيم العمالي الأسبق توني بلير، إن حزب المحافظين سيكون "مجنونا رسميا" إذا دعا إلى إجراء انتخابات عامة قبل حل قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



ولفت بلير حسبما نقلت صحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى أن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة أظهرت عُمق حالة الانقسام التي تعانيها المملكة المتحدة، منتقدًا كلا الحزبين المحافظين والعمال على الحديث عن انتخابات عامة قبل البتّ في قضية البريكست.



وحذر بلير حزب المحافظين من أن إجراء انتخابات في تلك الحال ستضع الحزب الحاكم في موقف يشبه ذلك الذي اختبره عام 2017 وربما أسوأ، كما حث بلير حزب العمال على تحديد موقفه من أوروبا إذا كان يأمل في الفوز في انتخابات، قائلًا إن "كلا الحزبين ارتكبا الخطأ نفسه بالوقوف في موقف الحياد إزاء أوروبا".