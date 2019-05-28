الأهلى يحدد موقفه من الدورى والكأس السبت المقبل

يستكمل مجلس إدارة النادى الأهلى، اجتماعه الطارئ الذى جرى يوم الجمعة الماضى؛ لدراسة موقف النادى بشأن المواعيد التى يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس، السبت المقبل.



وكان النادى الأهلى أعلن انسحابه من بطولة الدورى في حالة تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، كما قرر الأهلى عدم خوض بقية مباريات الدورى إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدورى قياسًا بما جرى مع النادى الأهلى بخصوص العامل الزمنى عند أداء مبارياته المؤجله فى السابق.



ورفض الأهلى إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدورى إلا فى وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء.



يشار إلى أن اتحاد الكرة أعلن الثلاثاء، عدم وجود أى تعديلات على جدول الدورى الذى تم إعلانه مؤخرا، منعا لتعرض معسكر المنتخب الأخير لأى ارتباك قبل أمم إفريقيا.



وقال اتحاد الكرة في بيانه: "تمسك الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل".



وأضاف: "وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، استمرار العمل بجدول مسابقة الدورى الممتاز الذى أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالى و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها".