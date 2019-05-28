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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:29 م

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحراراة بدءًا من الأربعاء

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد العال
إسلام أبو المجد
dostor.org/2646953

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إلي أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة ابتدءًا من الغد، حيث إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ما يقرب 37 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية.

وتابع "رئيس هيئة الأرصاد"، لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحذر"رئيس هيئة الأرصاد"، مرضي الجهاز التنفسي من التعرض للأتربة، كما طالب الصائمين بضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل.

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