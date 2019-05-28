عرض "جاليري" ضمن لقاء شباب المخرجين بالإسكندرية

استضاف قصر ثقافة الأنفوشى، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحى "جاليري" لفرقة الإسكندرية المسرحية، ضمن عروض اللقاء الثاني لشباب المخرجين، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويختتم فعالياته السبت القادم.



العرض المسرحى "جاليري" مأخوذ عن رائعة توفيق الحكيم "بجماليون"، دراماتورج وسينوغرافيا علي عثمان، أشعار فهد إبراهيم، مساعدا الإخراج صباح ميلاد، مريم أحمد، ديكور أحمد حسن، صفوت، بطولة الفنانين خالد رأفت، رضوى حسن، شروق العسال، أبانوب ميشيل، عبدالرحمن إبراهيم، إسراء سليم، محمد البنداري، محمد نبيل، فرحة السيد، نرمين حسن، شروق سامي، ريتاج أحمد، وإخراج مي عبدالرازق.



تجدر الاشارة إلى أن اللقاء الثاني لشباب المخرجين افتتحت فعالياته الثلاثاء الماضى، ويترأسه الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج دكتور جمال ياقوت، الناقدة دكتورة سامية حبيب، الفنان محمد دسوقي، الفنان إيهاب حمدي، الفنان وائل عبدالله، الناقد خالد رسلان، والمخرج عادل حسان.