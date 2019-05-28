"السكة الحديد": 4 ملايين مواطن يترددون على المرفق في العيد

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن السبب وراء تقسيم حجوزات تذاكر قطارات العيد على أيام متتالية يرجع إلى رغبة الهيئة في تقسيم التذاكر منعا لحدوث تكدس على شبابيك حجز التذاكر، وبالتالي التسبب في إزعاج المواطنين.



وأضاف رئيس الهيئة، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم طرح تذاكر يوم الخميس المقبل غدا الأربعاء، على أن يتم الأمر بنفس الشكل حتى يوم 10 يونيو المقبل، موضحا أن تلك التذاكر تابعة لقطارات العيد الإضافية التي تعمل بجانب جداول التشغيل الأساسية.



وأكد "رسلان"، أن الهيئة طرحت في موسم عيد الفطر المبارك 10 قطارات إضافية، بجانب جداول التشغيل العادية لتغطية حاجة المواطنين، موضحا أن المرفق يتردد عليه خلال فترة العيد ما يقرب من 4 ملايين مواطن، وهو ما دفع الهيئة لزيادة عدد القطارات.