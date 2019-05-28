محمد سالم: الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي يشهدان استقرارًا غير مسبوق

قال المستشار محمد سالم، رئيس مجلس أمناء المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية "استثمر في وطنك الثاني مصر"، إن مصر بها فرصا استثمارية مهمة وفائقة التميز خاصة في مجالات البنية الأساسية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن قطاع البنوك المصري آمن ومستقر، مؤكدا أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري يكشف مدى استقرار سوق الصرف وسوق الائتمان.



وأضاف "سالم"، خلال حفل إفطار منظمي مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، أن الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت مضى لجذب الاستثمارات المتجهة إلى شرق أوروبا وروسيا، وخاصة الخليجية، إذ إن الاستقرار السياسي في مصر أصبح محل احترام وتقدير كامل من الزعماء العرب، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي أجبر وبشكل قاطع الدول الراعية للإرهاب على احترام الدولة المصرية، بالإضافة إلى الخطوات التي تخطو بها مصر وهي خطوات ثابتة ومستقرة بما تملكه القيادة السياسية من رؤية واعية، تعرف كيف تدير المعارك السياسية وكيف تحافظ على شعبها.



حضر حفل الإفطار عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.