انطلاق المسابقة الدولية للقرآن في موريتانيا بمشاركة مصرية

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط المسابقة الدولية لنيل جائزة رئيس الجمهورية في حفظ القرآن الكريم وتجويده بمشاركة مصرية.



وصرح الدكتور نشات ضيف المستشار الثقافي المصري، أن وزارة الأوقاف تشارك في المسابقة الدولية لنيل جائزة الرئيس الموريتاني في حفظ وتجويد القررآن الكريم بدور حيوي من خلال التحكيم، مضيفا أن الوزارة تولي أهمية خاصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، واوفدت كلا من عبد العزيز متولي درويش منصور وحسين جاد إمام.



ويشارك متسابقون من المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية ومالي.



وأكد وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الدكتور أحمد ولد أهل داود أن تنظيم هذه المسابقة يجسد مستوى الاهتمام الكبير والعناية الخاصة التي يوليها رئيس موريتانيا لحملة كتاب الله تعالى وحرصه على أن تظل مضامينه قدوة للمجتمعات والشعوب ونموذجا حيا يحتذى في البناء والاعمار ونشر المحبة والتسامح.



وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال العطاء المتميز إلى تشجيع الشباب على تدارس القرآن العظيم والتمسك به صونا لفكرهم من جميع الأمراض المستشرية وتقويما لسلوكهم وربطهم بالهوية الإسلامية.