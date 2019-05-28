23 ساحة لصلاة العيد في شمال سيناء

خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء 23 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.



وأكد الشيخ محمد سعد العش، مدير عام أوقاف شمال سيناء، أنه تم تحديد أماكن الساحات بواقع 8 ساحات في مركز العريش، 6 ساحات في مركز بئر العبد، 7 ساحات في رمانة، ساحة واحدة في مركز الحسنة، وساحة لأخرى في مركز رفح.



وأضاف العش: أنه سيتم فتح 655 مسجدًا احتياطيًا لصلاة العيد في وجود إمام المسجد، مشيرا إلى تخصيص خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين في كل ساحة أو مسجد وإلقاء خطبة العيد، مؤكدًا أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بأن تتناول خطبة العيد صلة الأرحام والتوسعة على الفقراء وتهنئة المواطنين بالعيد المبارك.