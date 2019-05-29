خبيرة أبراج لمواليد 29 مايو: اعتمد على نفسك

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أنه إذا كنت مولودًا في اليوم الأربعاء، الموافق 29 مايو، فإن ذلك يعني أن لديك قوة ملاحظة، كما أنك موهوب في تحليل الأحداث وفي التحليلات النفسية، أنت أيضًا تملك حسًا فنيًا لكنك تميل نحو أن تكون متطلبًا جدًا.



وتابعت: "هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارًا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك، وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام".



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.