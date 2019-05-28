"المصريين الأحرار" بمطروح يكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم

نظم حزب المصريين الأحرار بمطروح احتفالية بمقر جمعية التأهيل الاجتماعى فى ختام مسابقة القرآن الكريم لتكريم حفظة القرآن من خلال المسابقة التى أقامها الحزب فى شهر رمضان المعظم.



كان الحزب نظم مسابقة فى القرآن وتقدم العديد من حفظة كتاب الله فى أعمار مختلفه وتم إختبارهم بمقر الحزب على عدة مراحل.



وسلم سلطان أبو الشيخ الزعيرى أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح وأحمد خير الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب الجوائز على الفائزين فى مسابقة القرآن بحضور أسر حفظة القرآن فى أجواء من الفرحه من الأطفال بتكريمهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق والتميز فى حفظ القرآن.



ووجه أمين الحزب الشكر للجنه المشرفه على المسابقة ووعد أهالى مطروح بتنظيم العديد من المسابقات فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.