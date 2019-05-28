فوز مثير لمالي على السعودية في مونديال الشباب

حول منتخب مالي للشباب تأخره بهدفين إلى فوز 4 3 على نظيره السعودي، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليًا في بولندا.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق فراس البريكان، قبل أن يضاعف زميله حسان تمبكتي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وعاد المنتخب المالي إلى المباراة بعد أن قلص سامبو سيسوكو الفارق في الدقيقة 37، ثم سجل زميله إبراهيما كوني هدف التعادل في الدقيقة.59

وفي الدقيقة 62 سجل خالد الغنام الهدف الثالث للمنتخب السعودي، لكن بوبكر تراوري سجل هدف التعادل لمالي في الدقيقة 69 وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة، سجل سيكو كواتا هدف

الفوز لمنتخب مالي، ليعلن فوز فريقه بالمباراة.

ورفع المنتخب المالي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة برصيد ست نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الأخير بدون رصيد من النقاط وتأتي بنما في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.