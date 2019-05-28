ارتفاع جديد لثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو الحالي، متجاوزة توقعات المحللين للمرة الثانية على التوالي.



وبحسب تقرير معهد "كونفرانس بورد" المستقل للدراسات الاقتصادية، فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 1. 134 نقطة مقابل 2. 129 نقطة خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 8. 129 نقطة فقط.



وقالت لين فرانكو مدير المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد: "ثقة المستهلكين سجلت ارتفاعا جديدا خلال مايو وهي الآن عادت إلى المستويات التي سجلتها في الخريف الماضي عندما كان المؤشر يدور حول أعلى مستوياته منذ 18 عاما".



جاء الارتفاع الذي فاق التوقعات للمؤشر الرئيسي انعكاسا للارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للثقة في الوضع الاقتصادي الراهن الذين ارتفع إلى 2. 175 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 169 نقطة خلال أبريل الماضي.



في الوقت نفسه ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن أوضاع الأعمال الحالية "جيدة" إلى 3. 38% مقابل 6. 37% خلال أبريل الماضي، في حين تراجعت نسبة الذين يرونها "سيئة" إلى 2. 10% خلال الشهر الحالي مقابل 3. 11% خلال الشهر الماضي.



وقالت "فرانكو" إن الارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للوضع الاقتصادي الراهن، يعكس بشكل أساسي التحسن في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف "وفيرة" إلى 2. 47% خلال الشهر الحالي مقابل 5. 46% خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت نسبة الذين يرون أن العثور على وظيفة "صعب" إلى 9. 10% مقابل 3. 13% خلال الشهر الماضي.



كما أشار تقرير "كونفرانس بورد" إلى ارتفاع مؤشر التوقعات إلى 6. 106 نقطة مقابل 7. 102 نقطة خلال الشهر الماضي، حيث أبدى المستهلكون قدرا أكبر من التفاؤل بشأن الأفق قصير المدى للاقتصاد الأمريكي.