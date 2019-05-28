"لآخر نفس" يغادر البلاتوه من كنيسة بوسط القاهرة

انتهى المخرج حسام علي، من تصوير المشاهد الأخيرة بمسلسل "لآخر نفس"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بكنيسة في وسط القاهرة.



وجمعت المشاهد الأخيرة بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان فتحي عبدالوهاب، إلى جانب عدد من الممثلين المشاركين في المسلسل، الذي ينافس في موسم رمضان الدرامي الحالي.



وحرص المخرج على إرجاء تصوير تلك المشاهد للأيام الأخيرة من شهر رمضان، حرصا على عدم تسريب أحداث المسلسل، والذي تحمل حلقاته الأخيرة مفاجآت للمشاهدين.



"لآخر نفس" مسلسل اجتماعي يجمع بين الغموض والأكشن، وتدور قصته حول مهندسة ديكور، تتزوج من ضابط بالعمليات الخاصة، رغم رفض أهلها، وتفقد الاتصال بزوجها خلال قيامه بإحدى المهام الأمنية.



وتبدأ الزوجة رحلة البحث عنه، وأثناء تلك الرحلة تكتشف الكثير من الخبايا والأسرار، حول عمل زوجها وما يواجهه من أخطار.



ويشارك في بطولة المسلسل أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، ثراء جبيل، إلى جانب مراد مكرم، وهبة عبدالغني، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف.