البابا تواضروس يستقبل فوجًا شبابيًا من نيوچيرسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، اليوم الثلاثاء، رحلة شبابية من كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بايون بولاية نيوچيرسي الأمريكية، حيث يقضون عدة أيام في زيارات كنسية وسياحية.



وألقى عليهم محاضرة روحية وأجاب على أسئلتهم، ومن جانبهم أعرب الشباب عن سعادتهم باحتضان كنيستهم الأم لهم، واستمتاعهم بأجواء مصر الرائعة.



وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زار دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والتقي وفدا من طلاب الكلية الإكليريكية "كلية اللاهوت الأرثوذكسية"، في لقاء مفتوح معهم بالمقر البابوي بالدير، وأيضًا استقبل القس داود أديب الكاهن الجديد للكنيسة القبطية في دولة بولندا.

