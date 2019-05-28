كوريا الجنوبية تهزم جنوب إفريقيا بهدف نظيف في مونديال الشباب

فاز منتخب شباب كوريا الجنوبية على نظيره الجنوب إفريقي 1 صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًا في بولندا.



وسجل هيون وو كيم هدف منتخب كوريا الجنوبية الوحيد في الدقيقة 68 من زمن المباراة.



ورفع شباب كوريا الجنوبية رصيدهم إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف البرتغال صاحبة المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة، فيما يتذيل منتخب جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.