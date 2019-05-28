ميركل: قادة الاتحاد الأوروبي منحوا توسك تفويضا لإيجاد رئيس جديد للمفوضية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، إن زعماء الاتحاد الأوروبي منحوا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تفويضا لقيادة المفاوضات بشأن تعيين رئيس المفوضية الأوروبية المقبل.



وستكون مهمة توسك التفاوض مع قادة دول التكتل الـ 28، وكذلك إجراء محادثات مع البرلمان الأوروبي، بهدف الاتفاق على مرشح بحلول موعد اجتماع القادة المقبل في 21-20 يونيو.



وأكدت ميركل على أهمية قيادة النقاش بصورة تتسم بالاحترام، للحفاظ على قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرارات بشكل مشترك في المستقبل.



ولفتت المستشارة الألمانية إلى ضرورة التأكد: "من عدم التسبب في جراح مع أولئك الذين ربما لا يمكنهم الموافقة ( على المرشح المقترح )".