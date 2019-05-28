الخارجية الأمريكية تجدد استعداد واشنطن للحوار مع إيران

جددت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن للحديث مع إيران حول النقاط الـ 12 التي حددها وزير الخارجية مابيك بومبيو.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجن أورتاجوس، حسبما نقل راديو "سوا" الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة للحديث مع إيران حول النقاط الـ 12 التي حددها وزير الخارجية مابيك بومبيو إذا كانوا مستعدين لذلك".



وكان بومبيو قد حدد 12 شرطا لإيران للتوصل إلى "اتفاقية جديدة"، من بينها وقف طهران جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، ووضع حد للصواريخ الباليستية، والانسحاب من سوريا، فضلا عن وقف التدخلات في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية.



وفي الشأن السوري، أعربت أورتاجوس عن قلق الولايات المتحدة بشأن غارات النظام السوري وروسيا على شمال غرب سوريا.. داعية إلى وقف العمليات الحربية.



وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن استخدام سلاح كيماوي في سوريا، قالت أورتاجوس: "نأخذ تلك التقارير على محمل الجد وننتظر نتائج التحقيق".



وبخصوص الانتخابات في إقليم كردستان، أعربت عن تهاني بلادها على انتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان العراق، قائلة: "واثقون بشأن مواصلة الشراكة الاستراتيجية معه بعد تعاون وثيق".