الحكومة اليمنية: الحوثيون وراء انهيار العملة المحلية من جديد

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بالإصرار على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.



وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، نشرته وكالة سبأ الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها.



وجددت التأكيد على استمرار البنك المركزي في أداء واجباته لتوفير العملة الأجنبية وبما يلبي الاحتياج لاستيراد السلع الغذائية والوقود لجميع التجار وفقًا للآليات والضوابط والشروط المعلنة مسبقًا، وترك الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية التي سيترتب عنها معاناة للموطنين في مناطق الخضوع لها أمام المجتمع المحلي والدولي.



كما أهابت اللجنة الاقتصادية، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام الميليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.



وبحسب الأنباء المحلية فقد شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات مساء اليوم الثلاثاء، انهيارا كبيرا، لارتفاع سعر الدولار بمختلف المحافظات؛ حيث سجل الدولار الأمريكي 554 ريالًا.