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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:47 م

عرض "أبو كبسولة" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر

عرض أبو كبسولة على
أ.ش.أ
dostor.org/2646911

يعود أبطال العرض المسرحي الكوميدي"أبو كبسولة" للعرض من جديد على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتعرض المسرحية للسنة الثانية على التوالي بعد النجاح الجماهيري الذي حققه العرض على مدار الموسم الأول، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول اختراع كبسولة تغني عن تناول الطعام، ومن يتناولها يشعر بالشبع، ويتعرض مخترع هذه الكبسولة لإغراءات وضغوط من جهات معادية للاستيلاء على هذا الاختراع، وتتوالى الأحداث بحدوث العديد من المفارقات الكوميدية.

العرض المسرحي "أبو كبسولة" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة مصطفى أبو سريع، وعلاء زينهم، ونورين كريم، وحسن عبد الفتاح.

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