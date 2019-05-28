محافظ جنوب سيناء يقيم حفل إفطار جماعيًا بحضور برلماني ألماني (صور)

أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفل إفطار على شرف زيارة الدكتور بيتر رامساور، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني، وزوجته لشرم الشيخ، بغرض التعرف على العادات المصرية الإسلامية الأصيلة خلال شهر رمضان مبارك، وللاستمتاع بالمناخ المعتدل داخل مياه البحر الأحمر بشرم الشيخ.



وتناول الضيف الألماني الإفطار في جو من الفرحة والتسامح، ثم استمع خلال رحلة بحرية لبعض الأغاني المصرية التراثية القديمة الأصيلة، وألقى كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه للمحافظ ولجميع الحضور.



وقال "رامساور"، إنه بصفته وزيرا سابقا للنقل، ورئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني ورئيس اتحاد الصناعات، سيقوم على رأس وفد من المستثمرين الألمان بزيارة للقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد أربعة أسابيع، للتشاور وبحث سبل التعاون في المجال الاقتصادي بين مصر وألمانيا.



وكان محافظ جنوب سيناء قد استقبل الضيف الألماني بمكتبه بشرم الشيخ وزوجته وذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لعدة أيام لقضاء إجازته السنوية، حيث قامت محافظة جنوب سيناء بإعداد برنامج للزيارة تضمن زيارة لمسجد الصحابة، وكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، ورحلة بحرية بخليج العقبة، وزيارة لمنطقة سوهو إسكوير وبعض المناطق السياحية الأخرى.