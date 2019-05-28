كاتب بريطاني: العمال يتأهبون لتسديد ضربة قاضية للمحافظين

قال الكاتب البريطاني كيفن مجواير، إن حزب العمال لا يخشى من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المتطلع إلى خلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين ومن ثم حكومة المملكة المتحدة.



وفي مقاله بصحيفة ميرور، وصف الكاتب جونسون بعدم الكفاءة، قائلا: إن المعارضة واثقة أنّ نزْع القناع من وجه جونسون بات الآن أسهل من أي وقت مضى.



وقال مجواير إن جونسون لم يعد يحظى بشعبية جارفة بين جمهور الناخبين، بعد أن تقلصت تلك الشعبية منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" 2016، حتى باتت الصورة العالقة لجونسون في أذهان هذا الجمهور تمثل شخصية مثيرة للتفرقة والانقسام تطمع في الفوز بانتخابات عامة.



ورأى الكاتب أن الناس باتوا هذه الأيام يضحكون على جونسون لا معه، وأن حزب المحافظين لا يدفع بأمثال جونسون إلى القيادة إلا في الأوقات البائسة.



وقال مجواير إن المحافظين يخدعون أنفسهم لو أنهم ظنوا أن حزب العمال خائف من جونسون؛ بل إن العمال يتأهبون لتسديد ضربة قاضية للمحافظين، حال فوز بوريس جونسون بخلافة تيريزا ماي.



ونبه الكاتب إلى أن سلاح العمال في تلك الضربة سيكون هو "جونسون نفسه" وسيكون هو أيضا ذخيرتهم؛ بكلماته وأفعاله المتناقضة التي سترتدّ عليه.



وقال مجواير إن جونسون يقدّم نفسه على أنه وِنستون تشرشل، بينما يكون محظوظا لو استطاع أن يكون نيفيل تشامبرلين في أعين البريطانيين.