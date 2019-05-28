لطيفة: أقنعت يوسف شاهين بحذف "القُبْلة" من "سكوت هنصوّر"

صرّحت النجمة لطيفة خلال لقائها مع الإعلامية عايشة عثمان في برنامج "عايشة شو"، بأنها أقنعت المخرج العالمي يوسف شاهين بحذف مشهد القُبلة من فيلم سكوت هنصوّر.



وأكدت لطيفة أن أغنية تعرف تتكلم بلدي من أهم الأغنيات في مسيرتها الفنية خاصةً أنها من تلحين الرائع عمر خيرت، وعن المنافسة بين النجوم صرّحت "مفيش مطرب أو مطربة رقم 1، ومن يقول أنه رقم 1 هو حر".



كما عبّرت لطيفة عن حبها الشديد لعمرو دياب، وأكدت أنه من أهم المطربين بالوسط، ولا ينافسه أحد، وأنه رقم 1 بالنسبة لها، وليس بالضرورة أن يتفق الجميع على مطرب، ومن المطربات صرّحت "فيروز هي رقم 1 بالنسبة لي".



أما بالنسبة للأغاني التي رفضتها لطيفة وحققت نجاحًا كبيرًا، صرّحت النجمة "رفضت أغنية مابتعلمش بعدما عرضها عليّ أمير طعيمة لأني كنت منشغلة وقتها، ولكني أحبها جدًا بصوت أنغام"، كما أكدت أنها لا تغني للأنظمة الحاكمة نهائيًا، وعن جوازها قالت إنها لم تتزوج إلا مرة واحدة رغم شائعات زواجها من كاظم الساهر وراغب علامة وزياد رحباني.