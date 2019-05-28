قداسة البابا تواضروس يستقبل كاهن بولندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون القس داود أديب وأسرته حيث تم انتدابه للخدمة في بولندا تحت رعاية نيافة الأنبا جيوفانى أسقف المجر ووسط أوروبا.



وجاء ذلك قبل سفره هذا الشهر إلى مقر خدمته الجديد.



التقي قداسة البابا تواضروس الثاني بطلبة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس (القسم الصباحي)، وحضر اللقاء نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ووكيل الكلية والقمص ديسقورس البرموسي المشرف الروحي للكلية.