إيقاف لاعبة التنس الأوكرانية بلوسكينا مدى الحياة وتغريمها

قالت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للتنس اليوم الثلاثاء إنها عاقبت الأوكرانية هيلين بلوسكينا المصنفة 821 عالميا في فردي السيدات بالإيقاف مدى الحياة وغرمتها 20 ألف دولار بداعي التلاعب في نتائج مباريات.



وأضافت أن المخالفات التي ارتكبتها اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما حدثت في أكتوبر 2016.



وقالت وحدة النزاهة إن تحقيقا أثبت أن بلوسكينا "قدمت لاعبة أخرى إلى أحد الفاسدين الذي عرض عليها أموالا مقابل التلاعب بنتائج مباريات".



كما أدانت الوحدة بلوسكينا بارتكاب مخالفتين أخريين وهما عدم الابلاغ عن واقعة فساد وعدم التعاون مع تحقيق وحدة النزاهة.



وكان أفضل مركز بلغته اللاعبة الأوكرانية في التصنيف العالمي خلال مسيرتها 698 في 2014.