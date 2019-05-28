أتلتيك بلباو يعلن تعيين لاعبه السابق إتشبيريا مدربًا للفريق

أعلن نادي أتلتيك بلباو الذي ينافس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين جوسيبا إتشبيريا مديرا فنيا للفريق في الموسمين المقبلين.



وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن إتشبيريا اللاعب السابق للفريق سيتولى مسئولية تدريب الفريق، حيث سيعاونه كلًا من خورخي بيريز وانيجو ليزار، فيما سيتولي داني أرنزوبيا مسئولية تدريب حراس مرمى الفريق، ويستمر إيدو إستيباريز كمدرب للياقة البدنية.



وأضاف أن إتشبيريا سيعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر الأربعاء للحديث عن تفاصيل عقده مع الفريق، وخطته مع الفريق وتطلعه للموسم المقبل.



وسبق لإتشبيريا أن لعب في صفوف بلباو لمدة 15 موسما، حيث شارك في 514 مباراة بين عامي 1995 و2010، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية في فريق أتلتيك بلباو للشباب، ثم تولى تدريب فريق باسكونيا وأموربيتا، قبل أن يدرب تينيرفي العام الماضي.