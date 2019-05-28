أندريسكو تبقي على آمال كندا في فرنسا المفتوحة للتنس

أبقت بيانكا أندريسكو على آمال كندا في فرنسا المفتوحة للتنس بعد خروجها منتصرة في اختبار صعب أمام ماريا بوزكوفا في أول مشاركة لها في القرعة الرئيسية في رولان جاروس اليوم الثلاثاء.



وفازت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما والتي ذاع صيتها بعد الفوز بلقب إنديان ويلز في مارس بنتيجة 5-7 و6-4 و6-4.



وتشهد لعبة التنس في كندا حالة من الازدهار مع صعود نجم أندريسكو ومواطنها الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم واللاعب دينيس شابوفالوف البالغ من العمر 21 عاما لكن أندريسكو المصنفة 22 هي الوحيدة في هذا الثلاثي التي بلغت الدور الثاني.



وانسحب اوجيه-ألياسيم بسبب الاصابة بينما خسر شابوفالوف أمس الاثنين. ويعاني ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون السابق من إصابة.



وغابت أندريسكو عن موسم البطولات على الملاعب الرملية لاراحة كتفها المصاب وقررت الاستعداد في مايوركا.



وبدا أنها تفتقد حساسية اللعب على الأراضي الرملية في المجموعة الأولى لكنها قلبت الأمور لتحقق الانتصار على اللاعبة التشيكية بوزكوفا البالغة من العمر 20 عاما بعد أكثر بقليل من ثلاث ساعات.



وأبلغت الصحفيين "لن أكذب. لم تكن أفضل مبارياتي على الاطلاق.غضبت من نفسي في بعض الأحيان".



وتابعت "أعني انها البطولة الأولى التي أخوضها عقب العودة من الاصابة ولذا حاولت الحفاظ على هدوئي لأقصى درجة ممكنة وأنا فخورة بالطريقة التي قاتلت بها اليوم".

وستلعب أندريسكو مع الأمريكية صوفيا كينن في الدور المقبل.



وخسرت فتاة كندا الذهبية سابقا أوجيني بوشار 6-2 و6-2 أمام الأوكرانية ليسيا تسورينكو.