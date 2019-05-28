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اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:07 م

الخام الأمريكي يرتفع مع تضرر مركز التخزين في كاشينج من الفيضانات

الخام الأمريكي يرتفع
dostor.org/2646882

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، بعدما حدت فيضانات في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة من تدفقات الخام من مركز التخزين الأمريكي الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 59.14 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 51 سنتا أو 0.9 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة قبل عطلة طويلة.

وقال فيليب ستريبل خبير السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاجو، "يبدو أن الفيضانات أثرت على مراكز التوزيع في الولايات المتحدة، مما عرقل حركة خروج الإمدادات من كاشينج".

وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مستقرة عند 70.11 دولار للبرميل، بعدما تذبذبت بين الصعود الهبوط عن مستوى 70 دولارا.

وشهدت الأسعار حالة من الشد والجذب بين المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والتوقعات بأن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها اتفاقهم على خفض الإنتاج البالغة مدته ستة أشهر.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، يومي 25 و26 يونيو حزيران لبحث سياسة الإنتاج، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم على خفض الإمدادات.

وسجلت عقود برنت الأسبوع الماضي انخفاضا نسبته 4.5 بالمئة، في حين نزل الخام الأمريكي 6.4 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية له منذ ديسمبر.

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