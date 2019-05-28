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عالم
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:05 م

نتنياهو يواجه إعادة الانتخابات بعد إعلان فوزه

نتنياهو
نتنياهو
dostor.org/2646880

سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعلان فوزه في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت الشهرالماضي، لكن أمامه الآن حتى مساء غد الأربعاء لاسترضاء أحد الحلفاء السابقين وتشكيل حكومة وتجنب إعادة الانتخابات.

ومحور أزمة نتنياهو في تشكيل ائتلاف هو وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان الذي يتشبث بموقفه في مواجهة على إعفاء الطلاب بالمدارس الدينية اليهودية من التجنيد.

وتشكل سياسة حافة الهاوية المتبعة منذ انتخابات التاسع من أبريل تحديا آخر لعهد الزعيم اليميني نتنياهو المستمر في مقعد الحكم منذ عشر سنوات والذي أشاد به بعض الإسرائيليين وأطلقواعليه لقب "الملك بيبي"، كما أنها تعمق الغموض السياسي في بلد تسوده الانقسامات.

وإذا لم تحدث انفراجة، فمن الممكن أن تعيد إسرائيل الانتخابات وقد بدأ البرلمان بالفعل في اتخاذ الخطوات الأولية نحو إجراء اقتراع جديد واقترح المشرعون موعدا لها في سبتمبر المقبل.

وبدون تأييد حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان ويسيطر على خمسة مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، لا يمكن لنتنياهو أن يشكل حكومة أغلبية يقودها حزب ليكود الذي يتزعمه.

وأمامه، بحكم القانون، حتى الساعة 2100 بتوقيت جرينتش من يوم غد الأربعاء لإعلان حكومة جديدة.

وأشار تعليق أدلى به نتنياهو في اجتماع مغلق مع أعضاء حزبه ليكود اليوم الثلاثاء إلى أن التحركات الانتخابية جزء من لعبة سياسية عالية المخاطر تستهدف الضغط على كل الأطراف لتقديم تنازلات وإنهاء الأزمة. ويتحوط المعلقون السياسيون لكل الاحتمالات.

فكتب يوسي فيرتر في صحيفة ها أرتس اليسارية اليومية اليوم الثلاثاء يقول: "نتنياهو حيوان جريح. الرجل يقاتل دفاعا عن حياته ويتعين ألا نستهين بقدراته".

وقد أحس خصوم نتنياهو بضعفه بالفعل عندما قال النائب العام الإسرائيلي في فبراير شباط إنه يعتزم توجيه اتهام رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفة قائلا إنه ضحية ملاحقات سياسية.

لكن في انتخابات أبريل التي احتدمت فيها المنافسة بدا نتنياهو، الذي لقبه معارضوه "وزير الجريمة" في طريقه للفوز بفترة ولاية خامسة كرئيس لتكتل الجناح اليمني.

وكل ما كان سيتطلبه الأمر، وفقا للعرف السائد، هو بعض المناورات المعتادة حول المناصب الوزارية والمصالح الشخصية للكتل الحليفة.

ولم يتصور سوى قلة أن يفشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حتى بعد أن طلب مد المهلة، التي تبلغ في الأصل 28 يوميا، أسبوعين إضافيين وأجيب طلبه.

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