ساري يعرب عن حبه للاعبي تشيلسي قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي

أعرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي عن "حبه" للاعبيه ولكرة القدم الإنجليزية قبل أن يخوض ما يحتمل أن تكون آخر مباراة له مع الفريق اللندني في مواجهة غريمه أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء.



ورفض ساري، الذي تعرض لصيحات استهجان في بعض المناسبات من جماهير غير راضية عن طريقته في اللعب، التعليق على تكهنات باحتمال عودته للتدريب في بلده إيطاليا بعد عام واحد فقط أمضاه في تشيلسي.



وقال ساري للصحفيين اليوم الثلاثاء: "في بداية الموسم كنت أشعر بصعوبة في فهم اللاعبين وذهنية الفريق. أمضيت شهرا صعبا للغاية في يناير الماضي. ولكن بعدها واعتبارا من فبراير أعتقد أن اللاعبين بدأوا في التغيير أو ربما أكون أنا الذي تغيرت. لا أعرف. "في الوقت الحالي أحب هؤلاء اللاعبين لأني أملك 20 أو 22 لاعبا رائعا. لهذا أشعر بالسعادة بهم الآن. بالطبع يجب أن أضع هذا في اعتباري حين أفكر في المستقبل. ويجب أن أضع في اعتباري أيضا حبي لكرة القدم الانجليزية وللدوري الانجليزي الممتاز".



وفيما يتعلق بمستقبله قال ساري: "أنا اليوم لن أتحدث إلا عن النهائي. لاعبونا لا يريدون أي حديث في غير هذا الموضوع".



وقاد ساري فريقه تشيلسي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وخسر نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي الذي نجح في الجمع بين الألقاب المحلية الثلاثة (الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد) وهو رقم قياسي وصفه ساري بأنه دليل على النجاح.



وقال ساري عن المواجهة أمام أرسنال غدا "إذا تمكنا من الانتصار فسيكون الموسم رائعا".



لكن المدرب الإيطالي فشل في الاستحواذ على قلوب عدد كبير من جمهور تشيلسي الذي شعر بالضيق من إصرار المدرب على التمسك بخطته في اللعب رغم أنه تجرع بعض الخسائر القاسية.



وأثار موقف الجمهور في المدرجات تكهنات أن ساري ربما ينضم إلى قائمة طويلة من المدربين الذين خسروا وظائفهم بعد فترة قصيرة أمضوها في ستامفورد بريدج.



واعترف سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي بحدوث مشاكل هذا الموسم ومنها الخسارة الكبيرة 6-صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري بعد فترة وجيزة من الهزيمة 4-صفر أمام بورنموث.



وقال المدافع الإسباني: "شهد الموسم تذبذبا في المستوى صعودا وهبوطا ولكن بعد أن تراجع مستوانا عدنا لنصبح أقوى."أصبح لدينا مجموعة أقوى من اللاعبين وهذا أحد أسباب نجاحنا في التأهل لهذا النهائي... لا يوجد وقت حاليا لأي تكهنات".