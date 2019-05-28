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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:59 م

"التعليم": 473 ألف طالب بأولى ثانوي أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيًا

التعليم: 473 ألف
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2646877

أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفيزياء في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في اليوم السابع من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 473.121 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الفيزياء في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 422.341 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 92.98% من إجمالي مستهدف 454.193 طالب في 1945 مدرسة، فيما أدى 107.102 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 50.780 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 94%، من إجمالي مستهدف 54.000 طالبة وطالبة في 705 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 5757 طالبا وطالبة الامتحان ورقيًا.

وتلقت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وتم التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، وبيانها كالتالي: في محافظة الإسكندرية أفادت مديرية التربية والتعليم بزيادة عدد المدراس المستهدف بها إجراء الامتحان إلكترونيًا من 92 مدرسة إلى 99 مدرسة.

وفي محافظة القاهرة، داخل لجنة مدرسة عبدالعزيز أباظة بإدارة شرق م. نصر، حدث سقوط فى عمودين للكهرباء مما أدي إلي حدوث عطل في الكهرباء وتم تشغيل المدرسة علي البطاريات UPS، وتم التواصل علي الفور مع شركة الكهرباء وإصلاح العطل علي الفور وأجروا الطلاب الامتحان إلكترونيًا.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد: أن غرفة عمليات المديرية أفادت بأنه في لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية وجدوا طالبين هما (م.ن.أم، وأ. س. د) مسجلين استمارة غياب من اللجنة وتبين قيامهما بأداء الامتحان خارج سور المدرسة بتحريض من أحد المدرسين، وتم التوجيه بعمل محضر بالواقعة وتحويلها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراء المناسب.

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة البحيرة داخل لجنة مدرسة أنصاري سمك إدارة إيتاي البارود حدث قطع للتيار الكهربائي تم التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا اليوم، والتنبيه بعمل تقرير بالواقعة.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585.980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وتؤكد أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى تدريبي لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي فقط.

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