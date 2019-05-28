"ميركل" تعتزم الاستمرار كمستشارة لألمانيا حتى 2021

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تعتزم الاستمرار في منصبها كمستشارة ألمانيا حتى الانتخابات البرلمانية عام 2021.



وقالت "ميركل" في مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "مستعدة للعمل كمستشارة حتى نهاية هذه الفترة التشريعية، وهذا ما وعدت به الناس أيضا".



وتابعت: "كما أني لم أكن لأعلن استعدادي لهذه المقابلة، لو لم تكن لدي رغبة في بعض الحديث عن السياسة، يجب أن أعيش هذه السعادة كل يوم، علينا، وعلى أن أستمر في فضولي بشأن ما يستطيعه الإنسان، هذا هو أنا، نقابل بشكل مستمر أشخاصا جددا رائعين، وهذا هو ما أعتبره أهم مصدر قوة للسياسة".



يشار إلى أن هناك تكهنات منذ أشهر بشأن ما إذا كانت ميركل ستظل على رأس الحكومة الألمانية حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي عام 2021 وتخلت ميركل عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ديسمبر 2018، لصالح زميلتها في الحزب، أنيجريت كرامب كارينباور.



وتعالت الأصوات الناقدة لميركل داخل حزبها مرة أخرى، بعد النتيجة السيئة التي مني بها الحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في ألمانيا أمس الأول الأحد.