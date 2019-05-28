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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:47 م

"إنقاذ الطفولة" تعقد لقاء تعريفي في إطار تنفيذ مشروع مبادرات تنمية المجتمع

إنقاذ الطفولة تعقد
محمود عبد العال
dostor.org/2646870

عقدت هيئة إنقاذ الطفولة مصر لقاء تعريفي في إطار تنفيذ مشروع مبادرات تنمية المجتمع الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه بالتعاون مع المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية، وجمعيتي صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، حيث يتم عقد لقاءات مع الحكوميين والمعنيين باتخاذ القرار داخل المحافظة.

وتقول سحر شنيف، رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير بسوهاج، إن المشروع يهدف إلى بناء قدرات الجمعيات الشريكة وعددها 40 جمعية بمحافظة سوهاج، ودعم قدراتها المؤسسية على تنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات: الصحة والتغذية، التعليم ومحو الأمية، والمشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادي، وحماية البيئة.

مضيفة أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال جمعيتين محوريتين هما جمعية صحبة الخير وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وتشرف كل جمعية على 20 جمعية قاعدية في خمس مراكز: "طما، طهطا، أخميم، المنشاه، سوهاج".

ولتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات سيتم عقدت 4 لقاءات يمثل كل لقاء قطاع من القطاعات الأربعة السابقة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج لهذه المشروعات.

جاء ذلك بحضور كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور عمر شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

"إنقاذ الطفولة" تعقد لقاء تعريفي في إطار تنفيذ مشروع مبادرات تنمية المجتمع
"إنقاذ الطفولة" تعقد لقاء تعريفي في إطار تنفيذ مشروع مبادرات تنمية المجتمع
"إنقاذ الطفولة" تعقد لقاء تعريفي في إطار تنفيذ مشروع مبادرات تنمية المجتمع
"إنقاذ الطفولة" تعقد لقاء تعريفي في إطار تنفيذ مشروع مبادرات تنمية المجتمع
"إنقاذ الطفولة" تعقد لقاء تعريفي في إطار تنفيذ مشروع مبادرات تنمية المجتمع
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