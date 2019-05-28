جمال عبدالحميد: الأرض والجمهور مفتاح فوز المنتخب باللقب الإفريقي

أكد جمال عبدالحميد نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي الزمالك الأسبق، سهولة المجموعة الأولى التي أوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، منتخب الفراعنة فيها بجانب، أوغندا، والكونغو، وزيمبابوي، مشيرًا إلى فرصة المنتخب الوطني القوية في حصد اللقب خاصة أن البطولة القارية تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وقال عبدالحميد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء "المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ما زال تحت الاختبار والتقييم نظرًا للمواجهات السهلة التي قاد منتخب الفراعنة خلالها منذ توليه مسئولية القيادة الفنية، ولكنه يتعين عليه أن يخوض منافسات القارة السمراء باتزان دفاعي وهجومي خاصة أنه سيواجه منتخبات قوية ولديها حظوظ كبيرة في التأهل".

وأضاف عبدالحميد "الأرض والجمهور سيكونان من أهم مفاتيح الفوز للمنتخب خاصة أن الجماهير عائدة ومتعطشة للبطولات".

وعن تجربة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في قيادة المنتخب الوطني سابقًا، قال عبدالحميد إنه يكن كل الاحترام والتقدير للمدرب الأرجنتيني، خاصة أنه خاض كل مواجهات مصر السابقة بالاعتماد على طريقة واحدة وهي "الدفاع" وتمكن خلالها من الانتصار في معظم المباريات التي خاضها مع المنتخب الوطني.