القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
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الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:27 ص

اليوم.. محاكمة لاعب أسوان السابق و43 أخرين بتهمة قيادة خلايا إرهابية

اليوم.. محاكمة لاعب
dostor.org/2646862

تستكمل الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 44 متهما بينهم حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم السابق فى نادى أسوان، لاستكمال فض الأحراز، في اتهامهم بقيادة خلايا إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت التحقيقات أكدت أن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية بهدف ارتكاب جرائم إرهاب والدعوة لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرين، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والثالث والأربعين، والأخير، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون طائرة بدون طيار مزودة بآلة تصوير، نقلها إلى داخل البلاد، وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون وحازها فى مسكنه ثم نقله للمتهم التاسع والثلاثين والمتهم السادس والثلاثين اللذين حازاها فى مسكنهما، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تُستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا آمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

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