غدًا.. النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقضية مصرع طفل داخل مدرسة بالغربية

تصدر غدًا الأربعاء، محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، مد أجل النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من مدير مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، ووكيل المدرسة ومدرس التربية الرياضية، فى الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن، مدد تتراوح بين سنتين و6 سنوات، فى القضية رقم 10803، جنح مركز كفر الزيات، والمتهمين فيها بالإهمال الجسيم، والتى نتج عنه سقوط الطفل "محمد عمرو البهنسى" داخل بيارة صرف صحى بمدرسة بنوفر للتعليم الأساسى، ومصرعه بداخلها، بعد أن قاموا بالتصالح مع والد المجنى عليه.



كانت المحكمة، قد شهدت فى جلساتها الماضية، حضور المتهمين الثلاثة لجلسة المحاكمة، وقام والد المجنى عليه بتحرير توكيل لمحامى للتصالح فى القضية، وقدم المحامى طلب للهيئة المحكمة بالتصالح فى القضية.



وقررت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد العبد، بحضور محمد أبو الفتوح وكيل النيابة، وأمانة سر حامد غانم معاقبة مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وبراءة المتهم الرابع فى واقعة مصرع التلميذ "محمد عمرو محمد البهنسى" إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، فى القضية رقم 10803 جنح مركز كفر الزيات.



كان المستشار دكتور ياسر هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال المتهمين وهم كل من " أ. أ" مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، "م.ح" مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، "م.ش" المشرف العام بالمدرسة، "م.ع" معلم التربية الرياضية بالمدرسة محبوسين، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات.