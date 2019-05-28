القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:34 م

الشرطة الإندونيسية تحبط مخططًا لاغتيال وزير الداخلية

الشرطة الإندونيسية
أ.ش.أ
dostor.org/2646857

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاغتيال أربعة مسئولين أمنيين كبار، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس.
وذكرت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن 6 أشخاص، أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم، باغتيال المسؤولين وأحد كبار مسؤولي الانتخابات في مسعى لإدخال البلاد في فوضى، مشيرة إلى أن زعيم المجموعة أوقف قرب موقع أحداث الشغب وبحوزته بندقية، كما أوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول أعمال الشغب، وهي جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.
ولفتت إلى أن وزير الداخلية ويرانتو، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية بودي جوناوان، والمستشار الأمني للرئيس جوريس ميري، ووزير شؤون الحكومة لوهوت باندجايتان كانوا أهدافا لمحاولة لمحاولة الاغتيال.
من جانبه، قال وزير الداخلية، إن: "المؤامرة لاغتيال شخصيات وطنية كانت تهدف لخلق مناخ من الخوف في البلاد".
وسادت الفوضى والعنف وسط العاصمة في ليلتين من أعمال شغب، اشتبكت خلالها الشرطة مع المتظاهرين المعارضين لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو.
وتصاعدت أعمال العنف في أعقاب اتهامات أطلقها منافس ويدودو الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو، بأن انتخابات 17 أبريل شابتها عمليات تزوير.
وتواجه الشرطة اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، خصوصا مع انتشار مقاطع فيديو تظهر ضباطا يضربون متظاهرين.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

محمد الباز يكتب: إنقاذ عمرو بن العاص.. تبريرات نظمى لوقا لفاتح مصر

عائشة بن أحمد: «شايفة نفسى نجلاء فتحى» مش سعاد حسنى

المجلس العسكري السوداني يؤكد تخابر المعارضة وإسلاميون مع الخارج

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

ads
ads
الأكثر قراءة

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

أتلتيك بلباو يعلن تعيين لاعبه السابق إتشبيريا مدربًا للفريق

أندريسكو تبقي على آمال كندا في فرنسا المفتوحة للتنس

ساري يعرب عن حبه للاعبي تشيلسي قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

الرئيس نيوز

"الكاف" يوقف الحكم جهاد جريشة 6 أشهر

لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام" تجتمع الخميس لمناقشة ملاحظات "مسلسلات رمضان"

"شكري وبومبيو": هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى "حل سياسي" في ليبيا

القطاع الخاص يترقب تحرك "القوى العاملة" لصرف "العلاوة الخاصة"

2 يونيو.. "القضاء الإداري" تنظر دعوى لإلغاء "التابلت" في امتحانات الثانوية

كشكول

نظام دراسة الصف الثاني الثانوي في التراكمية "صورة"

"عامر": ملتقى الأزهريسعى للإرتقاء بالتعليم وريادة الأعمال في أفريقيا

اتحاد الجامعات الأفريقية: نقدر جهود الإمام الأكبر لدعم التعليم في القارة

بالتفاصيل.. مواعيد وأماكن تقديم الاعتذارات عن أعمال الثانوية العامة

إعلان نتائج تربية رياضية بنات و30 يونيه آخر موعد لباقي كليات الزقازيق

الأمصار

"الأمم المتحدة": الرشوة تهدد مستقبل الكوريين في دولتهم الشمالية المنعزلة

"الأمم المتحدة": 160 قتيل و270 ألف نازح سوري خلال الشهر الجاري بسبب "الضربات الجوية"

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎