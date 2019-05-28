محافظ البحر الأحمر يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقتين لوجستيتين

وقع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، مع الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقتين لوجستيتين على مساحة 120 فدانًا.



وأكد محافظ البحرالأحمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية في الغردقة على مساحة 60 فدانا، وكذلك منطقة أخرى في سفاجا على مساحة 60 فدانا.



وأضاف عبدالله، أن سفاجا ستصبح من أفضل المناطق اللوجيستية المتخصصة في ظل وجود ميناء ضخم، وكذلك قربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الغردقة سوف يتم إنشاء منطقة لوجيستية متخصصة في السياحة لخدمة شبكة الفنادق والسياح في تلك المحافظة.



من جانبه أكد رئيس جهاز تنمذة المشروعات، أن ذلك يأتي في إطار استهداف الجهاز والوزارة تغطية كافة محافظات الجمهورية بالمناطق اللوجيستية والتجارية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن طرح 10 فرص استثمارية، ومن المستهدف طرح 5 فرص أخرى قبل نهاية العام في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء.