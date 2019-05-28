مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل الإمارات لبحث أمن المنطقة

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإمارات أبوظبي لبحث أمن منطقة الشرق الأوسط.



وقالت السفارة الأمريكية فى أبوظبى، في بيان أمس الاثنين، أنه سيتم عقد جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية.



وتستضيف السعودية، الخميس المقبل، قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامى الجمعة القادمة.



وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق اليوم استعدادها؛ للتفاوض مع إيران بشأن العديد من القضايا بشروط محددة.



ونفت الخارجية الأمريكية وجود هناك قنوات اتصال مع إيران، مؤكدة استعدادها للتفاوض إذا نفذوا شروط الولايات المتحدة.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنهم لا يسعون إلى تغيير النظام في ايران، بل إلى زوال الأسلحة النووية، وكرر ترامب انتقاداته للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة.