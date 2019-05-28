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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:15 م

جمال أبوالسرور: الأزهر وضع نظامًا للحفاظ على الأسرة والمجتمع

جمال أبوالسرور: الأزهر
أميرة العناني
dostor.org/2646843

قال الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، إن الأزهر وضع أساسًا ونظامًا للحفاظ على الأسرة والمجتمع من خلال ما حثت عليه الشريعة الإسلامية ببناء الشخصية بناء سليمًا والحفاظ على النظام الصحي في المجتمع.

وقال الدكتور أبوالسرور الحائز على جائزة النيل في العلوم، إن مركز الدراسات السكانية بجامعة الأزهر يتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات ذات الشأن محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، للعمل على تحسين الأوضاع الصحية داخل الأسر ورعاية وحماية المجتمع، والعمل على مواجهة الظواهر السلبية مثل العنف الأسري والإجهاض.

وعقدت جامعة الأزهر اليوم ملتقى الأزهر الشريف للتعارف العربي الإفريقي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف التعارف وبناء الجسور بين الأطراف العربية والإفريقية، وبحث أطر التعاون والشراكة لدعم التنمية المستدامة في ضوء خطة الاتحاد الأفريقي، وتبادل الرؤى لدعم أنشطة اتحاد الجامعات الإفريقية.

جمال أبوالسرور: الأزهر وضع نظامًا للحفاظ على الأسرة والمجتمع
جمال أبوالسرور: الأزهر وضع نظامًا للحفاظ على الأسرة والمجتمع
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