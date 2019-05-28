السعودية تحتل المرتبة 26 دوليًا في مؤشر التنافسية العالمية

حققت المملكة العربية السعودية تقدّما بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، محتلة المرتبة 26 في التقرير الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.



وبهذا المستوى تقدمت المملكة 13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين G20، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشارت الوكالة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يتكون من أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، مشيرة إلى تحسّن ترتيب المملكة في 3 محاور، (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38).



من ناحيته أوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" ماجد بن عبدالله القصبي أن تحسّن ترتيب المملكة ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية، شاركت في تنفيذ الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.



ويقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.