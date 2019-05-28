"القوى العاملة" تعلن عن 220 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ2500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 220 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الغزل والنسيج بالجيزة، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم علي 30 سنة، وبراتب 2000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، لـ2 أخصائي IT، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه، و10 أمن صناعي، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط صناعي، أو زراعي، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 2200 جنيه، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.



كما تطلب الشركة، 3 فنيين طباعة، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة علي 35 سنة، و3 فنيين صيانة ماكينة حياكة، على ألا يزيد عمر المتقدم علي 40 سنة، ويحدد الراتب بحسب الخبرة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01203915555 أو 01113769130، أو التواصل مع المدير المسئول هشام صلاح، وعبدالناصر البرقي، أو التوجه لمقر الشركة في كفر حكيم، كرداسة، ترعة المنصورية، الجيزة.