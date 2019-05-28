ضبط مدير محطة وقود لاستيلائه على 49 ألف لتر بنزين مدعم بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها (49000 لتر بنزين 92)، وتلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك تمهيدًا للإستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.