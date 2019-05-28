مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل الحلقة 24، شهدت الحلقة اكتشاف أمر بيومى فؤاد بأنه نصاب وطلب فارس وفريدة ومحمود البزاوى منه الذهاب من حيث أتى وبالفعل استجاب لهم.

مسلسل الزوجة 18 بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، غنوة محمود، لانا عماد، رضا إدريس، رضا حامد، بيومي فؤاد، جو فهمي، حازم فؤاد،كريم العمري، برنسة عبدالغني، محمود عزت، شيماء سيف، محمود البزاوي، سلوي خطاب، نجلاء بدر، محمود الليثي، هيدي كرم، مروة الأزلي، سعيد صديق، جورجينا جوزيف، نور الكاديكي، ومن تأليف محمد أبو السعد، وإخراج مصطفي فكري.

