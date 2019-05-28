مسلسل "علامة استفهام" احداث الحلقة 23، تذكر "سامح" كل الاحداث والألغاز التى عاشها طوال الحلقات السابقة، فى محاولة لفك هذه الألغاز ومعرفة الحقيقة المخفية، حيث ظهر "المتسول" عن طريق الصدفة الذى كان يترقب تحركاته وركض خلفه حتى أمسكه فى محاولة معرفة الحقيقة، فهل سيكون بالفعل هو طرف الخيط



يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.