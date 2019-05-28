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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:51 م

مسلسل "السهام المارقة" الحلقة 23

السهام المارقة
السهام المارقة
dostor.org/2646817

مسلسل "السهام المارقة" الحلقة 23، تفاجئ "عمار" ويجسد دوره الفنان شريف سلامة، بانضمام شقيقه إلى الجماعة المتطرفة، بعدما عاد عن أفكارها، وهو ما أحزنه كثيرا، وحاول إقناعه بتركها والعودة إلى والده.
وفي الحلقة 23 يبدأ "طلحة"، الفنان وليد فواز، بابتزاز "مريم"، الفنانة شيري عادل، بعدما علم حقيقتها وأنها مازالت على المسيحية ولم تدخل الإسلام، ويهددها بالإبلاغ عنها في حالة عدم طاعته.
ويواصل "عمار" عملياته مع المقاومة ضد أرض الخلافة والجماعة المتطرفة، ويتفاجئ بإبلاغ "حذيفة"، الفنان هاني عادل، عنه، بأنه يريد أن يجعله أحد قادة المقاومة معه، وينجح في الإفلات من تلك الواقعة.

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