مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 23، نور تذهب على عمر بعد أن تم القبض عليه ثم علم أولاد عمر بأنه تم القبض عليه بس أن نشرت أخباره في الجرائد.

يعرض مسلسل زي الشمس، يوميًا حصريا على شاشة على MBC مصر، في تمام الساعة 10 مساءً، ويعتبر مسلسل زي الشمس، ثاني مسلسل تخوض به دينا الشربيني البطولة المطلقة، وهو مأخوذ من مسلسل إيطالي، يتحدث عن أختين توأم، إحداهن تقتل، والأخرى تبحث عن الجاني، ويشارك في بطولة العمل الفنانة ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، أحمد مالك، سوسن بدر، جمال سليمان.

